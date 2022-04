Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confirme la rencontre avec le clan Mbappé !

Publié le 24 avril 2022 à 8h30 par Axel Cornic

En marge du match nul sur le RC Lens ce samedi (1-1), Leonardo s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine dans seulement quelques semaines.

Le 30 juin prochain, Kylian Mbappé pourra quitter librement le Paris Saint-Germain, pour s’engager avec le club de son choix. Une date qui est dans toutes les têtes au PSG, où l’on souhaite absolument éviter ce qui serait un échec cuisant pour le projet de QSI, qui perdrait l’un des meilleurs joueurs du monde sans empocher le moindre sou. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com tout n’est pas perdu pour le PSG, mais plus le temps passe et plus Mbappé se rapproche du Real Madrid, avec qui il existe déjà un accord de principe et qui semble être prêt à l’accueillir les bras ouverts. A noter toutefois que l’entourage de Mbappé serait actuellement au Qatar, où une rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’avec le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani aurait eu lieu.

« Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste »