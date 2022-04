Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il raison de se plier aux exigences de Mbappé ?

Publié le 24 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Déterminés à trouver un accord avec Kylian Mbappé pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG, les propriétaires qataris seraient prêts à céder à la moindre requête du clan Mbappé, qu’elle soit financière, contractuelle et au niveau des droits à l’image. Mais selon vous, le Qatar fait-il le bon choix ? C’est notre sondage du jour !

Et si Kylian Mbappé finissait par prolonger son contrat au PSG ? Alors qu’un engagement moral avait été pris cet hiver envers le Real Madrid en cas de départ comme le10sport.com vous l’annonçait en janvier dernier, le champion du monde prend de plus en plus en considération une prolongation de contrat de courte durée à Paris comme nous vous l’assurions le 29 mars dernier. Néanmoins, il faudrait que les hauts dirigeants du PSG et les propriétaires qataris soient enclins à céder à plusieurs réclamations de Kylian Mbappé. Et pas seulement financières…

Un salaire en or, des garanties sportives et la main mise sur ses droits à l’image…