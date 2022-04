Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria très en colère contre Leonardo ?

Publié le 24 avril 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Angel Di Maria n’apprécierait pas vraiment le comportement du Paris Saint-Germain, alors que son contrat se termine en juin prochain et qu’aucune véritable discussion n’a été engagée pour le moment.

Tout porte à croire que l’avenir d’Angel Di Maria s’écrira loin du Paris Saint-Germain. Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et au sein du club on ne semble pas penser à une prolongation actuellement. L’Équipe assure même que Leonardo aurait invité l’Argentin et ses représentants à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine... ce qu’ils n’ont pas tardé à faire. La presse italienne assure que Di Maria aurait proposé ses services à la Juventus, alors qu’en Espagne on parle plutôt du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid ou encore de Benfica, club dont il a déjà porté les couleurs par le passé.

Di Maria aurait aimé des explications