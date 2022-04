Foot - PSG

PSG - Malaise : Après le fiasco du Real Madrid, Leonardo vide son sac !

Publié le 24 avril 2022 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 24 avril 2022 à 15h32

Depuis l’élimination en Ligue des champions, le PSG traverse une grosse zone de turbulences, avec la fronde d’une partie des supporters. Après le nul contre Lens (1-1), Leonardo a dressé le bilan de cette saison délicate.

Sacré champion ce samedi après le nul contre Lens (1-1), le PSG est loin d’avoir la tête aux festivités. Le club de la capitale a toujours en travers son élimination précoce en Ligue des champions, dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid, et une partie des supporters parisiens continue d’afficher son mécontentement. Ainsi, depuis plusieurs semaines, les ultras du PSG se font remarquer par leur silence, et ce samedi, ces derniers ont même décidé de quitter le Parc des Princes à un quart d’heure de la fin du match pour célébrer le titre sans les joueurs. Pour le PSG, il est donc temps de mettre un terme à cette saison. Interrogé au micro de Canal +, Leonardo a dressé un premier bilan avant d'en tirer les conclusions.

« C'est vrai qu'on a vécu une saison très difficile depuis la défaite contre le Real Madrid »

« On devient le club le plus titré en France avec Saint-Etienne. C'est vraiment génial ! Dix, c'est un chiffre rond et c'est important d'arriver à ça, c'est le record. C'est vraiment quelque chose qu'on doit fêter. C'est vrai qu'on a vécu une saison très difficile depuis la défaite contre le Real Madrid. C'était compliqué, on a vécu des ambiances surréalistes, comme aujourd'hui. Mais quand même, je pense qu'on a des choses à garder, à réfléchir et cela va arriver sûrement maintenant. Le championnat est fini, on va prendre des décisions, on va réfléchir pour repartir encore plus fort la saison prochaine », a indiqué sur Canal + le directeur sportif du PSG, qui n’a pas manqué de faire son autocritique tout en affichant sa volonté de rester au sein du club parisien. « Je pense que c'est une défaite très bizarre (contre le Real Madrid). On a beaucoup souffert de la manière parce que, dans notre tête, on était presque en quart de finale et en quinze minutes, il s'est passé ce qu'il s'est passé. C'était même inattendu pour tout le monde. Après, on a été dans une période de silence, mais ça sert aussi pour observer, de voir le comportement de chacun et de toutes personnes qui vivent autour et dans le contexte du club. C'est important de bien regarder. Là, sûrement, on va sortir avec des réflexions, on va prendre des décisions et avancer. »

« C'est normal que l'attente qu'il y avait était importante et la déception est peut-être du même niveau »