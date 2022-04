Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino... Personne n’est à l’abri au PSG !

Publié le 24 avril 2022 à 12h30 par Axel Cornic

La fin de saison devrait nous réserver beaucoup de changements au Paris Saint-Germain et cela ne concernera pas seulement l’effectif, puisque Mauricio Pochettino et Leonardo semblent également être sur la sellette.

Avant chaque mercato, il est habituel de se demander qui rejoindra le Paris Saint-Germain. Cette fois, il serait plus juste de se demander qui le quittera. L’énième échec en Ligue des Champions devrait en effet pousser les propriétaires du club à revoir totalement son projet, en commençant par le poste d’entraineur. Nous vous annonçons depuis l’automne dernier sur le10sport.com, que Mauricio Pochettino ne fait plus l’unanimité au sein du PSG et Leonardo a déjà commencé à ratisser le marché pour lui trouver un remplaçant. Le problème, c’est que lui aussi n’est pas assuré de rester au PSG ! La mauvaise gestion de la prolongation de Kylian Mbappé ainsi qu’un recrutement pas vraiment satisfaisant sont des tâches dans le bilan récent du directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui semblent avoir quelque peu irrité du côté de Doha. La présence de Leonardo pourrait d’ailleurs être un frein à l’arrivée de Zinedine Zidane, qui selon nos informations est la grande priorité des propriétaires qataris pour remplacer Pochettino.

« Je pense que j'ai commis des erreurs, des erreurs qu'on doit assumer »

Lors du match nul face au RC Lens de ce samedi (1-1), qui a entériné un dixième titre de Champion de France pour le Paris Saint-Germain, Leonardo a abordé plusieurs dossiers chauds... et notamment celui de son avenir ! « Si j’ai envie de rester ? Je pense que c'est difficile avec moi, et impossible sans moi. Non, je plaisante, ce n'est pas ma phrase. Est-ce que j'ai envie ? Oui, j'ai envie bien sûr, sinon je ne serais pas là. Moi j'ai toujours envie honnêtement. Je ne manque pas d'énergie, ni d'envie. Après, je pense que j'ai commis des erreurs, des erreurs qu'on doit assumer. Tu fais parfois des choix et des choses qui peuvent influencer le résultat » a expliqué le directeur sportif du PSG, au micro de Canal + . « Des erreurs dans le recrutement ? En général, ça peut être le recrutement, la gestion, le comportement. Je parle de moi comme je parle de tout le monde. Chacun a son influence pendant une saison et on doit assumer. Mais en réalité, les défaites sont orphelines. Personne ne veut assumer, c'est la faute de personne ». A noter que Il Corriere dello Sport a expliqué ce dimanche qu’une décision devrait être prise à Doha pour l’avenir de Leonardo, lors des prochaines semaines.

« On doit parler avec Pochettino »