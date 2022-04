Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche un énorme message à Mbappé pour son avenir !

Publié le 24 avril 2022 à 11h15 par Bernard Colas

Malgré son avenir incertain au PSG, Mauricio Pochettino espère voir Kylian Mbappé prolonger son contrat.

À Paris, tout le monde a les yeux rivés sur Kylian Mbappé. Comme vous l’a révélé le10sport.com, les discussions se poursuivent pour la prolongation de l’international français, et l’optimisme renaît au sein du PSG malgré l’existence d’un accord moral entre Mbappé et le Real Madrid. Pour l’heure, l’attaquant n’a pas encore pris sa décision, et tout le monde travaille en interne pour le voir rester dans la capitale. « De façon égoïste, je voudrais le garder, l'emmener en vacances avec moi. Je serais heureux qu'il prolonge et reste avec nous. Tout le monde peut être d'accord sur ce point », confiait pour sa part Mauricio Pochettino il y a quelques jours. Et l’entraîneur du PSG en a rajouté une couche ce samedi.

« Nous espérons qu'il pourra être dans ce club et qu'il décidera de rester »