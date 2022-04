Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce tonitruante de Leonardo sur son avenir !

Publié le 24 avril 2022 à 9h10 par Bernard Colas

Annoncé sur le départ depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid, Leonardo a clairement affiché le souhait de poursuivre sa mission au sein du club de la capitale la saison prochaine.

Si l’avenir de Mauricio Pochettino est très incertain, celui de Leonardo l’est aussi. Depuis le nouveau fiasco européen du PSG, le directeur sportif du club est sur la sellette et pourrait être l’une des victimes des changements désirés par les Qataris durant l’intersaison. Grande priorité du PSG pour succéder à Pochettino comme annoncé par le10sport.com, Zinedine Zidane pourrait notamment pousser vers la sortie Leonardo, avec qui une cohabitation semble difficile. Par ailleurs, plusieurs dirigeants ont été annoncés sur la short-list de l’état-major du PSG, mais de son côté, Leonardo n’a pas l’intention de plier bagage malgré cette saison éprouvante.

« Est-ce que j'ai envie de rester ? Oui, j'ai envie bien sûr »