Mercato - PSG : La nouvelle sortie troublante de Mbappé sur son avenir !

Publié le 24 avril 2022 à 8h15 par Bernard Colas mis à jour le 24 avril 2022 à 8h18

Heureux d’avoir décroché un nouveau titre de champion de France avec le PSG ce samedi soir après le nul contre le RC Lens (1-1), Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions sur son avenir après la rencontre.

Kylian Mbappé a-t-il connu ce samedi soir son dernier sacre en Ligue 1 avec le PSG ? Grâce à son nul contre Lens (1-1), le club de la capitale a remporté son 10e titre en Championnat dans un contexte particulier, marqué par la fronde des supporters après l’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid. Désormais, le PSG va pouvoir pleinement se focaliser sur ses dossiers chauds de l’été, à commencer par la prolongation de Kylian Mbappé, grande priorité de l’écurie parisienne. Dernièrement, le Bondynois annonçait que rien n’était décidé pour son avenir, alors que le PSG a de quoi reprendre espoir dans ce dossier comme vous l’annonçait le10sport.com. Après la rencontre, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois montré hasardeux sur le sujet, préférant se concentrer sur ce nouveau titre décroché.

« Rien n’a changé »