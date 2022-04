Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 24 avril 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en pleine réflexion quant à son avenir au PSG alors que son contrat arrivera bientôt à expiration, Kylian Mbappé réclame des changements au club. Et à en croire Jérôme Rothen, il sera bientôt servi…

Le PSG va-t-il finalement parvenir à conserver Kylian Mbappé ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’attaquant français et son entourage sont de plus en plus séduits par les arguments avancés par la direction du club de la capitale pour une prolongation, mais rien n’est encore joué. Mbappé réclamé en effet certaines garanties, et l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen, bien rencardé sur les coulisses du feuilleton, a fait de nouvelles révélations sur RMC Sport .

« Il va y avoir des changements début mai »