Mercato - PSG : L'incroyable punchline de Leonardo sur l'arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 24 avril 2022 à 9h45 par Axel Cornic

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé ce samedi soir, Leonardo a envoyé un message assez clair au Real Madrid.

En Espagne, on semble attendre Kylian Mbappé depuis très longtemps. Florentino Pérez y pense depuis 2017 et le premier échec du Real Madrid, qui a vu le Français quitter l’AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Un deuxième est arrivé l'été dernier, puisque le club madrilène aurait offert plus de 180M€ pour l’arracher au PSG à un an de la fin de son contrat, sans succès. Comme dit le dicton, « jamais deux sans trois » et à Madrid on commence sérieusement à craindre un nouvel échec avec Mbappé, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com pourrait finalement prolonger au PSG.

« À Madrid, ils sont sûrs depuis trois ans que Kylian Mbappé finira au Real Madrid… Peut-être qu’ils sont trop sûrs de ça »