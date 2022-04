Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, prolongation… Mbappé répond au Qatar pour le brassard !

Publié le 24 avril 2022 à 10h10 par Bernard Colas

Prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé, le PSG aurait songé à lui confier le brassard de capitaine pour le convaincre de rester. Cependant, le Bondynois a conforté Marquinhos dans son rôle.

« Je n'ai pas fait mon choix. Tout le monde sait que je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu'il y a de nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres et je n'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix. » Interrogé au début du mois sur son avenir, Kylian Mbappé n’avait pas fermé la porte à un avenir au PSG, évoquant ainsi l’existence de « nouveaux éléments » susceptibles d'influencer sa décision. Le brassard de capitaine a notamment été évoqué comme un argument de taille pour convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau contrat avec le PSG, afin d’en faire le véritable patron du projet QSI. Interrogé sur le sujet ce samedi soir après le 10e sacre du club, Kylian Mbappé a pris la défense de Marquinhos.

« Pour Marquinhos c’est un peu irrespectueux, c’est le mettre mal à l’aise