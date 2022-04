Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une volte-face de Guardiola pour cette opération du Barça ?

Publié le 24 avril 2022 à 9h30 par Pierrick Levallet

Afin de consolider son attaque en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone penserait à Gabriel Jesus. Et le Brésilien aurait été placé sur le marché par Manchester City, alors qu'il ne dispose plus que d'un an de contrat.

Malgré son recrutement intéressant de l’hiver dernier, le FC Barcelone entendrait bien encore se renforcer cet été. Dans cette optique, Joan Laporta scruterait le marché des transferts et serait attentif à la moindre bonne affaire au vu des difficultés financières du club catalan. Jusqu’à présent, de nombreux joueurs ont été liés à la formation blaugrana, dont Gabriel Jesus récemment. Si le Brésilien bénéficie d’un temps de jeu régulier à Manchester City, le joueur de 25 ans n’a plus qu’un an de contrat. Le club de Premier League aurait d’ailleurs pris une grande décision pour son attaquant afin d’éviter de le voir partir libre en juin 2023, malgré les récentes déclarations de Pep Guardiola à son sujet.

Gabriel Jesus est finalement mis sur le marché !