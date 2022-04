Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola lâche ses vérités pour cette piste du Barça !

Publié le 23 avril 2022 à 20h00 par Thomas Bourseau

Invité à s’exprimer sur la situation contractuelle de Gabriel Jesus qui ferait tourner la tête à la fois du FC Barcelone et d’Arsenal, Pep Guardiola a tenu à rappeler à quel point le Brésilien était important dans son groupe à Manchester City.

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait bien que le FC Barcelone recrute un nouvel avant-centre. Le président Joan Laporta garderait un oeil avisé sur les évolutions des dossiers Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland. Et il en serait de même pour Gabriel Jesus. Néanmoins, The Athletic a affirmé ces dernières heures qu’Arsenal serait également sur le coup et aurait même entamé les discussions avec l’entourage de l’attaquant de Manchester City où son contrat arrivera à expiration en juin 2023. Cependant, après le quadruplé inscrit par Gabriel Jesus ce samedi face à Watford (5-1), Pep Guardiola a fait passer un message clair sur le dossier Gabriel Jesus.

« C'est un joueur de Manchester City »