Mercato - PSG : Kylian Mbappé a déjà tout prévu pour son avenir !

Publié le 23 avril 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Même s'il n'écarte pas une prolongation de courte durée avec le PSG, Kylian Mbappé se serait déjà entendu avec le Real Madrid sur plusieurs aspects.

Le feuilleton Kylian Mbappé va, encore une fois, animer le mercato estival. Lié contractuellement au PSG jusqu'en juin prochain, l'international français rêve de rejoindre le Real Madrid. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le joueur de 23 ans a un accord de principe avec le club espagnol depuis plusieurs semaines. La presse espagnole a confirmé l'existence de ce pacte, et n'attendait plus que l'officialisation de Mbappé. L'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions par le Real Madrid donne de la consistance aux propos tenus sur un possible départ en Liga. Mais cette défaite pourrait avoir la réaction opposée. Comme annoncé par le 10Sport.com, le champion du monde ne souhaite pas quitter le PSG sur une mauvaise note en C1 et ne ferme, aujourd'hui, plus la porte à une prolongation de courte durée. En coulisses, le Real Madrid se montrerait toujours optimiste, mais commencerait à se questionner sur les véritables intentions de Kylian Mbappé, qui fait durer le suspense. Afin de ne pas perturber la fin de saison de son équipe, il devrait attendre le terme du championnat pour dévoiler sa décision.

Le Real Madrid était prêt à transmettre une offre historique en 2021

« Je crois toujours qu'il ira au Real Madrid, mais il y a un courant qui ne vient pas seulement du Qatar » a lâché Mario Cortegana, qui s'interroge aussi. Mais malgré certains doutes, les journalistes espagnols continuent à croire à son arrivée au Real Madrid cet été. Florentino Perez pourrait ne pas supporter un nouvel échec dans ce dossier, après celui de l'année dernière. Durant l'été 2021, le club merengue avait lancé son offensive, proposant près de 200M€ au PSG. « Mbappé veut jouer au Real Madrid, il l'a déjà dit, c'est son rêve. C'est clair. Malgré cela, Mbappé n'est pas dupe et sait ce qu'il génère et ce qu'il vaut. La dernière offre du Real Madrid était d'environ 200 millions d'euros, mais il a clairement fait savoir que s'il devait aller chercher les 222 millions d'euros de Neymar, il irait aussi loin qu'il le faudrait. Mbappé le sait » a déclaré le journaliste de Marca lors du podcast Four Amigos.

Mbappé a été clair avec le Real Madrid