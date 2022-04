Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche d’Haaland brouille les pistes pour son avenir !

Publié le 23 avril 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau

Alors que jusqu’ici, il n’était pas question d’un réel intérêt du Bayern Munich pour Erling Braut Haaland, un proche de la famille Haaland a tenu à affirmer le contraire. Ce qui pourrait encore plus compliquer les plans du PSG pour l’avant-centre du Borussia Dortmund.

Erling Braut Haaland serait susceptible d’animer le marché des transferts. En effet, l’international norvégien est certes sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund. Cependant, une clause libératoire s’élevant à 75M€ est incluse dans son contrat et expirera le 30 avril prochain. De quoi pousser Manchester City à passer la seconde et selon The Daily Mail , les Skyblues de Pep Guardiola seraient prêts à boucler cette opération dans les temps alors qu’en parallèle, les dirigeants du PSG font depuis l’été dernier d’Haaland leur priorité pour l’après-Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l'a révélé. Et le PSG verrait un autre obstacle se mettre en travers de sa route…

Le Bayern pense bien à Haaland !

Que ce soit à la fin d’année 2021 ou depuis, le Bayern Munich a constamment fait savoir que les rumeurs concernant un intérêt pour Erling Braut Haaland étaient infondées pour la simple et bonne raison qu’ils disposaient dans leurs rangs de Robert Lewandowski. Proche de la famille Haaland, Jan Aage Fjortoft a confié sur son compte Twitter que le Bayern Munich serait bel et bien intéressé par le profil d’Haaland et travaillerait toujours aussi dur dès qu’il s’agit de mettre la main sur un talent de Bundesliga. Le PSG est prévenu.