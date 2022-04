Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Le PSG se fait dézinguer en Ligue 1 !

Publié le 24 avril 2022 à 3h45 par Thibault Morlain

Gardien du RC Lens, Jean-Louis Leca n’a pas mâché ses mots concernant la gestion du PSG avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma.

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG l’été dernier a posé certains problèmes à Mauricio Pochettino. L’Argentin a en effet dû gérer la hiérarchie des gardiens puisque Keylor Navas était déjà là. Finalement, l’entraîneur du PSG n’a pas voulu installer un véritable numéro 1, préférant alterner entre les deux. Si cette gestion fonctionnait plutôt bien en début de saison, au moment des rendez-vous importants, les limites ont peut-être été atteintes quand Donnarumma s’est troué face au Real Madrid.

« C'est la faute de la direction et des entraîneurs »