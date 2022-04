Foot - PSG

PSG - Polémique : Nouvelles révélations troublante sur Icardi et Wanda Nara !

Publié le 21 avril 2022 à 14h10 par Thomas Bourseau

Alors qu’elle est présentée comme étant l’agent de Mauro Icardi depuis un bon moment désormais, Wanda Nara ne serait absolument pas en charge des intérêts sportifs de son mari et attaquant du PSG selon la presse argentine…

Depuis l’été 2019 et son prêt convenu avec l’Inter, Mauro Icardi semble être représenté par sa conjointe dans la vie de tous les jours, à savoir Wanda Nara. Ce qui a été problématique ces derniers temps en raison des affaires privées du couple et de présumées liaisons extra-conjugales de l’attaquant du PSG. Cela avait notamment débouché sur l’absence d’Icardi pour un match de poule de Ligue des champions cette saison et sur des messages incendiaires envers son mari de Wanda Nara à ce sujet sur les réseaux sociaux lorsqu’en parallèle, il était question d’un potentiel départ de Mauro Icardi du PSG. Cependant, la presse argentine a lâché une bombe au sujet de Nara, qui ne serait finalement pas du tout l’agent d’Icardi…

Wanda Nara aurait «inventé» son rôle d’agent pour se «donner de l’importance»