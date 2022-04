Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino prend rendez-vous avec Xavi Simons !

Publié le 19 avril 2022 à 5h15 par Th.B.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino a ouvert la porte à un roulement chez le temps de jeu des jeunes joueurs du Paris Saint-Germain d’ici la fin de la saison, permettant à Xavi Simons et aux autres jeunes du club à bénéficier d’opportunités.

Depuis quelque temps, Xavi Simons dispose de beaucoup moins de temps de jeu qu’en décembre dernier voire même qu’en janvier. Ce qui a le don d’agacer certains observateurs et supporters du PSG alors que Mauricio Pochettino pourrait lui donner quelques minutes en fin de match par exemple. Néanmoins, le milieu de terrain néerlandais de 18 ans doit se contenter d’une observation sur le banc de touche voire même des tribunes comme ce fut le cas à Clermont le 9 avril dernier ou à Nantes le 19 février. Néanmoins, alors que le PSG s’est rapproché du 10ème titre de champion de France de son histoire en prenant le meilleur sur l’OM dimanche soir (2-1), Mauricio Pochettino n’a pas manqué de faire savoir que les jeunes du PSG allaient avoir leur chance d’ici la fin de la saison.

«Ça va être l’opportunité de ménager et de lancer quelques jeunes joueurs sur le terrain»