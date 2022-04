Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès dézingue les détracteurs de Neymar !

Publié le 19 avril 2022 à 3h30 par G.d.S.S.

Buteur avec le PSG dimanche soir contre l’OM, Neymar a une nouvelle fois fait taire ses détracteurs, et Pierre Ménès a également tenu à faire passer un message à ces derniers.

Auteur de 6 buts et 1 passe décisives sur ses trois derniers matchs disputés avec le PSG contre Lorient, Clermont et l’OM, Neymar est de retour en forme. Pris en grippe après l’élimination face au Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, l’attaquant brésilien est en train de retrouver un rythme de croisière dans cette dernière ligne droite de la saison au PSG, et sur son blog Pierrot Le Foot , Pierre Ménès a adressé un gros tacle aux détracteurs de Neymar.

« L’acharnement sur le gens comme ça, c’est nul et malsain »