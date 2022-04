Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse est connue pour le départ de Donnarumma !

Publié le 23 avril 2022 à 15h30 par Axel Cornic

Après une première saison au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est déjà très critiqué et certains parlent d’un possible départ dès cet été. Mais cela est-il vraiment possible ?

Décidément, le Paris Saint-Germain ne réussit pas aux gardiens italiens. Sauf Salvatore Sirigu, qui tout de même été poussé vers la sortie dans des circonstances controversées, les autres ont tous rencontrés de gros problèmes. Cela a été le cas avec la légende Gianluigi Buffon, repartie après seule un an et ça pourrait devenir le cas de Gianluigi Donnarumma, arrivé à la fin de son contrat avec l’AC Milan lors du dernier mercato estival. En Italie on estime que la concurrence avec Keylor Navas aurait tué la progression du prodige de 23 ans, qui n’a jamais vraiment fait face à une telle situation dans sa jeune carrière. Coupable d’erreurs assez grossières pour un gardien de son niveau, Donnarumma est jugé en partie coupable de l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, mais également la catastrophique non-qualification de l’Italie pour la Coupe du monde au Qatar. Suffisant pour que l’on parle déjà d’un départ du PSG, qui n’a pas dépensé le moindre sou en indemnité de transfert pour le recruter l’été dernier.

La Juventus, la seule option pour Donnarumma

Ce feuilleton passionne tout particulièrement la presse italienne, qui ne comprend pas comment l’un des plus grands talents de sa génération peut vivre une telle situation au Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport évoque une nouvelle fois ce samedi un possible retour en Serie A pour Gianluigi Donnarumma, où seule la Juventus semble pourtant pouvoir l’accueillir. Et encore, seulement sous certaines conditions ! D’après les informations du quotidien il ne pourrait s’agir que d’un prêt, sans préciser s’il pourrait y avoir une option d’achat ou non. Reste toutefois l’obstacle du salaire, puisque Donnarumma gagne actuellement 9M€ net par au PSG et la Juventus n’aurait aucune intention de le lui accorder.

Donnarumma devra au moins attendre l’été 2023