Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine destination de Mauro Icardi pourrait être...

Publié le 23 avril 2022 à 12h30 par Axel Cornic mis à jour le 23 avril 2022 à 12h52

Clairement en marge de l’effectif au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi devrait être poussé vers la sortie lors du mercato estival. Mais pour aller où ?

Il avait tout d’un excellent coup. Deux fois Capocannoniere de la Serie A et réputé comme un attaquant de tout premier niveau, Mauro Icardi a cartonné au PSG... pendant seulement quelques mois. Auteur de quatorze buts d’octobre à décembre 2019, l’Argentin a d’abord rencontré des problèmes avec Thomas Tuchel, puis a été miné par les blessures et les soucis extra sportifs les saisons suivantes, avec notamment un feuilleton automnal autour de sa supposée fausse séparation avec Wanda Nara. Cette année, il n’aura trouvé le chemin des buts qu’à cinq reprises et il a dû se contenter de quelques bouts de match, barré par l’énorme concurrence de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Acheté 50M€, sa valeur sur le marché a logiquement chuté et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue désormais à 28M€, alors que La Gazzetta dello Sport annonce ce samedi que le Paris Saint-Germain serait prêt à descendre jusqu’à 12M€ pour s’en débarrasser. Mais où pourrait rebondir Mauro Icardi la saison prochaine ?

L’Espagne ou l’Angleterre plutôt qu’un retour en Italie ?