Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Donnarumma déjà planifié ?

Publié le 23 avril 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Arrivé au PSG l’été dernier, Gianluigi Donnarumma est très critiqué et certains parlent déjà d’un possible retour en Serie A, avec la Juventus qui ne semble toutefois pas pressée...

C’est la grosse polémique de la saison. Avant chaque match du Paris Saint-Germain, tout le monde se demande vers quel gardien va se tourner Mauricio Pochettino. Ce dernier n’a en effet jamais véritablement tranché entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, qui se sont donc partagés le temps de jeu pendant des longs mois... avant que la situation ne semble devenir critique. L’Italien a en effet semblé clairement sur le déclin, tandis que le Costaricien a récemment fait savoir que le PSG devra faire un choix pour la saison prochaine.

Donnarumma à la Juve... en 2023 ?