Mercato - PSG : Navas, concurrence... Cette grosse révélation sur l'arrivée de Donnarumma !

Publié le 22 avril 2022 à 20h15 par Dan Marciano

Titulaire indiscutable la saison dernière, Keylor Navas a vu Gianluigi Donnarumma poser ses valises au PSG lors du dernier mercato estival. Une arrivée, qui n'a pas enchanté le gardien costaricien.

Concurrencé par Gianluigi Donnarumma cette saison, Keylor Navas a brandi la menace d'un départ mercredi soir. « Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur » a-t-il lâché au micro de Canal + . Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a évidemment été interrogé sur ce sujet sensible : « Après le match, j'ai discuté avec Keylor, il voulait parler. Le plus important c'est qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés pour cette fin de saison, remporter le titre. Et ensuite, l'histoire va s'écrire avec des circonstances différentes, pour Keylor comme pour d'autres joueurs ». Une sortie qui n'a pas été au goût de Jérôme Rothen.

« Navas a vécu l'arrivée de Donnarumma comme une injustice »