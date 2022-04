Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les deux options du Qatar pour remplacer Pochettino !

Publié le 24 avril 2022 à 17h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors le départ de Mauricio Pochettino semble déjà acté en interne, le PSG va donc devoir se trouver un nouvel entraîneur sur le marché des transferts. Les options Zinedine Zidane et Antonio Conte semblent à ce jour les plus crédibles, mais l’entraîneur français aurait une autre préférence que le projet parisien…

Le PSG étant désormais officiellement sacré champion de France et n’ayant plus rien à jouer en cette fin de saison, les grandes manœuvres sont amorcées en coulisses pour préparer ce mercato estival 2022 qui s’annonce d’ores et déjà très agité. Entre la fin de contrat de Kylian Mbappé, la gestion du cas Navas-Donnarumma dans les buts ou encore la vente des nombreux indésirables (Icardi, Kurzawa…), le PSG va avoir fort à faire dans les semaines à venir. Mais un cas bien particulier va également faire couler beaucoup d’encre puisqu’il s’agit d’une fonction indispensable sur le plan sportif : le poste d’entraîneur, que ne devrait plus occuper Mauricio Pochettino la saison prochaine au Parc des Princes.

Pochettino, par ici la sortie…

En effet, comme l’a indiqué Le Parisien ce dimanche, ni la direction du PSG ni Pochettino ne souhaitent poursuivre leur collaboration la saison prochaine, et le Qatar devra prévoir une grosse enveloppe de 15M€ pour remercier l’entraîneur argentin et l’ensemble de son staff à un an de la fin de leur contrat. D’ailleurs, après l’officialisation du titre samedi soir en zone mixte, Leonardo s’était montré très énigmatique sur la suite des événements pour Pochettino au PSG : « On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. on doit voir un peu, par rapport à tout. Ce n’est pas que la question Pochettino. C’est vrai que c’était une saison lourde. Pour tout le monde. On doit parler avec des joueurs, pas seulement avec l’entraîneur pour clarifier des situations, pour décider de la stratégie pour la nouvelle saison. C’est un discours général et cela concerne tout le monde », avait indiqué le directeur sportif du PSG. Mais qui viendra alors lui succéder ?

Zidane et Conte, les deux pistes crédibles