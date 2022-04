Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar va lâcher une grosse somme à Pochettino !

Publié le 24 avril 2022 à 16h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 24 avril 2022 à 16h18

Bien déterminé à se séparer de Mauricio Pochettino cet été, le PSG va néanmoins devoir régler à l’entraîneur argentin et à son staff des indemnités puisqu’il leur reste une année de contrat. Et la note s’annonce plutôt salée…

« On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. on doit voir un peu, par rapport à tout. Ce n’est pas que la question Pochettino. C’est vrai que c’était une saison lourde. Pour tout le monde. On doit parler avec des joueurs, pas seulement avec l’entraîneur pour clarifier des situations, pour décider de la stratégie pour la nouvelle saison. C’est un discours général et cela concerne tout le monde », confiait Leonardo samedi soir en zone mixte au sujet de l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG, qui semble donc incertain. Pourtant, les dés seraient déjà jetés depuis un moment dans ce dossier…

Le PSG doit lâcher 15M€ pour Pochettino et son staff