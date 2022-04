Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Navas, Donnarumma lâche un énorme coup de pression à Leonardo !

Publié le 24 avril 2022 à 15h45 par Bernard Colas

S’il n’a pas l’envie de quitter le PSG, Gianluigi Donnarumma partage néanmoins l’opinion de Keylor Navas et veut mettre fin à l’alternance avec le Costaricien.

Poussé vers la sortie par Thibaut Courtois au Real Madrid, Keylor Navas pourrait connaître le même destin avec Gianluigi Donnarumma. Le Costaricien a été contraint de partager son temps de jeu au PSG avec l’ancien joueur de l’AC Milan, arrivé l'été dernier. Si la relation entre les deux hommes est cordiale, Keylor Navas a toutefois annoncé cette semaine que cette alternance devait prendre fin. « Au final, si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, je suis content à Paris, tout le monde me traite bien. On va voir ce qu’il se passera, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », a-t-il lâché cette semaine sur Canal +. Un discours validé par Gianluigi Donnarumma.

« Les choses doivent absolument changer »