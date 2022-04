Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de Pape Gueye sur sa signature à l’OM !

Publié le 24 avril 2022 à 15h10 par La rédaction

Arrivé à l’OM à l’été 2020, Pape Gueye s’est très vite intégré dans sa nouvelle équipe. Le vainqueur de la CAN est revenu sur ses premiers pas dans le club olympien.

Depuis le retour de la CAN qu’il a remportée avec le Sénégal, Pape Gueye est un autre homme. En difficulté sur la première partie de saison de l’OM, l’ancien havrais est revenu à son meilleur niveau et a récupéré une place de titulaire important dans le onze de Jorge Sampaoli malgré la grosse concurrence dans l'entrejeu. Une excellente nouvelle pour l’OM au moment d’entamer le sprint final en championnat et en Coupe d'Europe.

«Quand tu signes à l'OM, tu dois tout donner»