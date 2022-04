Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce tonitruante sur l’avenir de Robert Lewandowski !

Publié le 24 avril 2022 à 14h00 par La rédaction

En juin 2023, Robert Lewandowski sera libre de tout contrat. Son avenir au Bayern Munich pose question et Karl-Heinz Rummenigge, l’ancien président du conseil d’administration du club bavarois, s’est positionné sur son avenir.

L’avenir de Robert Lewandowski est au centre de toutes les attentions. A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, l’international polonais semble s’éloigner de l’Allemagne. Le FC Barcelone l’a bien compris et le suit de près. Du côté du club bavarois, tout est mis en place pour conserver Robert Lewandowski. Ancien président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge s’est confié sur ce gros dossier.

«Je suis optimiste sur le fait qu'il sera encore là l'année prochaine»