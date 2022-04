Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Kylian Mbappé se joue en ce moment au Qatar !

Publié le 24 avril 2022 à 11h30 par Axel Cornic

A quelques semaines de la fin du contrat de Kylian Mbappé, tout se met en place à Doha pour essayer de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain.

Cet hiver, tout semblait perdu. Contrarié par la direction prise par le projet ainsi que par certains évènement internes, Kylian Mbappé se dirigeait doucement mais surement vers un départ en fin de contrat. D’ailleurs, il avait lui-même clairement expliqué avoir voulu quitter le Paris Saint-Germain en aout dernier, lorsque le Real Madrid est allé jusqu’à offrir 180M€ pour le recruter. Finalement, les choses ont changé des dernières semaines. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, la position de Mbappé légèrement changé et les discussions avec le PSG ont repris, laissant donc entrevoir une possible prolongation. Le récent voyage de son entourage au Qatar et les rencontre avec Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’avec l’émir du Qatar n’ont fait que confirmer cette tendance, avec un énorme contrat qui a été proposé à Mbappé. Plusieurs sources comme Le Parisien parlent en effet d’un salaire de 50M€ sur deux ans, avec une année supplémentaire en option et une prime de fidélité de 100M€.

« Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre »

En marge du match nul face au RC Lens qui a assuré le titre de Champion de France (1-1), Leonardo a confirmé que des discussions ont actuellement lieu à Doha pour décider de l’avenir de Kylian Mbappé. « Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre. Les discussions avec Kylian, je pense qu’il y en a toujours eu. Kylian parle avec nous aussi, il y a une communication constante, il est encore en réflexion, il voit tout. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste » a expliqué le directeur sportif du PSG en zone mixte, au micro de Canal + . « Ok, le contrat va s’achever, il y a une possibilité qu’il parte, mais je pense qu’il est vraiment dans une réflexion. Avec ou sans lui la saison prochaine, ça change tout ».

« Rien n’a changé. Je n’ai rien de plus à dire »

De son côté, Kylian Mbappé s’est montré beaucoup plus évasif que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, laissant un certain flou entourer son avenir. « Rien n’a changé. Je n’ai rien de plus à dire », a lâché Mbappé en zone mixte ce samedi soir, avant d’ajouter : « Si c’est mon dernier titre de champion de France ? Ben il faut faire en sorte qu’on gagne déjà ! Peut-être que je resterai et qu’on ne gagnera pas… Non, mais je savoure celui-là, je savoure toujours l’instant présent. C’est mon 5e. La vérité c’est que je n’aurais jamais pensé autant gagner aussi vite. Donc je savoure et je continue à travailler ».

Pochettino espère « qu'il décidera de rester »