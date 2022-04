Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est d’accord avec Kylian Mbappé !

Publié le 25 avril 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Du côté du Real Madrid on ne semble pas avoir peur, après les différentes informations sorties autour de l’avenir de Kylian Mbappé ces derniers jours.

L’avenir de Kylian Mbappé fait énormément parler en ce moment. Il faut dire que la fin de son contrat se rapproche à grands pas et comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain n’a pas encore perdu. La mère de Mbappé a récemment rencontré les hautes instances du club à Doha et des montants très importants auraient été évoqués, avec un contrat courte durée qui ferait du numéro 7 du PSG le joueur le mieux payé au monde. Le Real Madrid n’est pas en reste, puisque le clan Mbappé serait attendu dans la capitale espagnole pour y rencontrer les dirigeants du club et ainsi avoir tous les facteurs réunis pour prendre rapidement une décision.

Le Real Madrid va également respecter un silence jusqu’au 21 mai