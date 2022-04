Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un renfort inattendu en attaque pour Ancelotti ?

Publié le 25 avril 2022 à 7h00 par La rédaction

Alors qu’il n’a jamais réellement pu évoluer sous le maillot du Real Madrid, Borja Mayoral pourrait entrer dans la rotation en vue de la prochaine saison.

Formé au Real Madrid, Borja Mayoral n’a jamais pu s’imposer au sein de la Casa Blanca . En effet, ce dernier a toujours été barré par la concurrence, et a été prêté au VfL Volfsburg, à Levante, à l’AS Roma et à Getafe. Toutefois, ses dernières performances pourraient bien changer la donne. Après avoir été impliqué sur 33 réalisations lors de ses 69 derniers matchs, le joueur de 25 ans séduit, et pourrait bien intégrer la rotation de Carlo Ancelotti.

Borja Mayoral pourrait devenir une option pour Carlo Ancelotti