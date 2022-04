Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane s’enflamme totalement pour Benzema !

Publié le 24 avril 2022 à 16h00 par Bernard Colas mis à jour le 24 avril 2022 à 16h03

Alors que Karim Benzema impressionne cette saison, Zinedine Zidane n’a pas caché son admiration à l’égard de l’attaquant du Real Madrid.

À 34 ans, Karim Benzema est dans la forme de sa vie. Avec 39 buts et 13 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues, l’international français est le grand artisan de la belle saison réalisée par le Real Madrid. Benzema s’est particulièrement illustré en Ligue des champions, avec deux triplés face au PSG et à Chelsea, de quoi faire de lui l’un des prétendants sérieux pour le prochain Ballon d’Or. À l’occasion d’un reportage consacré à l’ancien buteur de l’OL dans Téléfoot , Zinedine Zidane n’a pas tari d’éloges à son égard.

« Ce qu'il y faisait était incroyable »