Foot - Real Madrid

Real Madrid : Kroos raconte son coup de gueule contre Chelsea !

Publié le 20 avril 2022 à 11h40 par La rédaction

S’il a semblé agacé de devoir céder sa place à Eduardo Camavinga face à Chelsea, Toni Kroos est revenu sur cet épisode, qui semble déjà oublié.