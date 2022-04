Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Les vérités d'Ancelotti sur son accrochage avec Toni Kroos !

Publié le 16 avril 2022 à 15h10 par P.L.

Lors du match retour contre Chelsea mardi dernier, certaines tensions sont apparues entre Toni Kroos et Carlo Ancelotti. Mais l'entraîneur a tenu à éteindre l'incendie en conférence de presse.

Mardi dernier, le Real Madrid a difficilement validé son billet pour les demi-finales de Ligue des champions. Face à un Chelsea déterminé à renverser la tendance après un match aller délicat pour les hommes de Thomas Tuchel, la formation de Carlo Ancelotti a eu peur. Mais au bout de la prolongation, Karim Benzema a de nouveau sauvé les siens, anéantissant tous les espoirs des Blues au passage. Toutefois, certaines tensions ont commencé à apparaître au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti, synonyme du manque de sérénité au cours de la rencontre, à l’instar de Toni Kroos qui n’a pas vraiment apprécié de céder sa place à Eduardo Camavinga 15 minutes avant la fin du temps réglementaire. Mais cet agacement n’était que de courte durée selon l’entraîneur italien.

« On a parlé, on s'est regardé en face et c'est tout. (...) C'était fini après le match »