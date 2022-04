Foot - Real Madrid

Real Madrid : La grosse sortie d'Ancelotti sur l'avenir de Camavinga !

Publié le 13 avril 2022 à 16h10 par D.M.

A l'issue de la qualification de son équipe en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a rendu hommage à Eduardo Camavinga, arrivé l'été dernier au Real Madrid.

Eduardo Camavinga avait vécu des débuts de rêve au Real Madrid. Lors de sa première apparition avec le maillot merengue , le jeune joueur inscrivait son premier but. La suite aura été beaucoup plus compliquée pour l'international français, barré par la concurrence de Luka Modric, de Casemiro et de Toni Kroos. Malgré cette densité au milieu de terrain, Camavinga a pu montrer l'étendu de son talent lors du quart de finale retour de Ligue des champions face à Chelsea mercredi.

« Quel avenir je vois pour Camavinga ? Il peut jouer comme titulaire »