Real Madrid : Benzema en remet une couche sur le PSG après son match XXL !

Publié le 7 avril 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

Auteur d’un remarquable triplé mercredi soir contre Chelsea en Ligue des Champions, Karim Benzema a porté le Real Madrid. Le buteur français a livré son ressenti sur cette nouvelle grande performance après celle contre le PSG au tour précédent.

Déjà bourreau du PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec un triplé, Karim Benzema (34 ans) a remis ça mercredi soir sur la pelouse de Chelsea. Opposé au club londonien en quarts de finale de la C1, le club merengue s’est logiquement imposé (3-1) grâce à un Benzema des grands soirs, très inspiré sur ses trois buts inscrits face à la formation de Thomas Tuchel. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, le buteur français du Real Madrid a bien évidemment fait le parallèle avec sa performance contre le PSG au tour précédent.

« Des nuits magiques, comme contre le PSG »