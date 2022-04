Foot - Real Madrid

Real Madrid : Benzema s’enflamme encore pour son triplé contre le PSG !

Publié le 4 avril 2022 à 23h55 par La rédaction

Auteur d’un triplé face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Karim Benzema avoue qu'il repense parfois à sa performance, ce qui lui donne de la force afin de recommencer.