Mercato - Real Madrid : Karim Benzema a une ouverture en Premier League !

Publié le 7 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait débarquer à Chelsea s’il le souhaite, étant donné que le buteur français est un profil très apprécié par Thomas Tuchel qui ne s’en cache pas.

« Même si je n'envisage pas encore d'arrêter, c'est important pour ma carrière, et pour moi personnellement, de jouer dans un club aussi incroyable club. Je ferai tout pour contribuer aux victoires du Real Madrid », indiquait Karim Benzema mardi dans les colonnes de L’Equipe sur son avenir au Real Madrid. Le buteur français de 34 ans envisage donc de porter encore quelques années le maillot du club merengue, mais s’il le souhaite, Benzema pourrait atterrir en Premier League avant la fin de sa carrière…

Tuchel aimerait recruter Benzema