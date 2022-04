Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Un cadre d'Ancelotti monte au créneau pour Bale !

Publié le 10 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors que Gareth Bale a été sifflé par les supporters du Real Madrid lors de son entrée en jeu face à Getafe, Marcelo a tenu à lui apporter son soutien.

Gareth Bale ne semble décidément plus en odeur de sainteté au Real Madrid. Alors que son contrat arrive à son terme le 30 juin prochain, le Gallois ne prolongera pas son aventure, et cette saison semble être celle de trop pour les supporters madrilènes. En effet, l’ailier a été gêné par des pépins physiques et ne s’est pas montré très prolifique lors de ses rares apparitions. Entré en jeu à la 74ème minute du match face à Getafe, le joueur de 32 ans a même été sifflé, ce qui semble avoir affecté le capitaine du soir, Marcelo.

« Nous sommes avec lui. C'est un peu triste »