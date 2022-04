Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Karim Benzema sur son retour en équipe de France !

Publié le 5 avril 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Après près de six ans d’absence et une brouille avec Didier Deschamps, Karim Benzema a retrouvé l’équipe de France en juin dernier grâce à ses bonnes performances d’ensemble au Real Madrid. Et le buteur tricolore se prononce sans détour à ce sujet…

Recruté par le Real Madrid à l’été 2009 en provenance de l’OL, Karim Benzema (35 ans) a toujours dû faire face à une redoutable concurrence au fil des années en Espagne (Ruud Van Nistelrooy, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Luka Jovic…). Malgré tout, le buteur français a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable du Real Madrid, et il est même devenu par leader offensif incontestable du club merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018, parvenant au passage à se bâtir l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du football français (4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 3 fois champion d’Espagne, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d’Europe…). Pourtant, la carrière de Benzema a tristement basculé lorsqu’en 2015, alors qu’il se retrouve accusé au cœur d’une affaire de chantage à la sextape face à Mathieu Valbuena, Didier Deschamps commence à se passer de ses services en équipe de France. Une situation qui aura tenu près de six ans, avant que le sélectionneur national ne le rappelle finalement l’été dernier pour disputer l’Euro avec les Bleus. Un retour au premier plan pour Karim Benzema, qui se montre aussi précieux en sélection qu’avec le Real Madrid…

« Revenir, c’était un événement »

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce mardi, Karim Benzema s’est confié sur ce retour en équipe de France : « Comment je juge mon retour ? Franchement, très bien. Il y a eu des buts, des passes décisives, des très bons matches avec du jeu, un trophée … Je suis content (…) Déjà, pour moi, revenir après un peu plus de cinq ans était un événement. C’est un truc vraiment marquant, car je n’avais jamais baissé les bras. Ensuite, j’ai remporté un trophée (Ligue des nations) et c’est vraiment important pour moi. Maintenant, il y a une Coupe du monde qui arrive et je dois essayer de faire quelque chose de grand. Ce n’est qu’après ça qu’on verra si je rentre dans l’histoire ou pas. Mais je ne joue pas au foot en me disant : “Il faut que je marque l’histoire des Bleus”. Je joue pour me faire plaisir », indique Benzema.

« Jouer la Coupe du monde serait un rêve »