Real Madrid : L’énorme confidence de Benzema sur le PSG !

Publié le 5 avril 2022 à 10h50 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2022 à 10h51

Bourreau du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions, Karim Benzema avoue pourtant que le club parisien était sa principale frayeur dans cette compétition.