Foot - Real Madrid

Real Madrid : La punchline de Pierre Ménès sur Benzema et Mbappé !

Publié le 8 avril 2022 à 2h45 par La rédaction

Auteur d’un remarquable triplé mercredi soir en Ligue des Champions avec le Real Madrid, Karim Benzema a confirmé qu’il était une référence mondiale, au même titre que Kylian Mbappé. Pierre Ménès s’est exprimé avec humour sur le sujet.

Karim Benzema continue de bluffer la planète football et marche sur l’eau cette saison avec le Real Madrid ! Quelques semaines après avoir inscrit un triplé décisif face au PSG, le buteur de l’équipe de France a remis ça mercredi soir contre Chelsea en quarts de finale aller de la Ligue des Champions (3-1), rappelant ainsi qu’il était lui aussi l’un des meilleurs attaquants au monde. Et sur son blog, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s’est réjoui de pouvoir compter Benzema et Mbappé en équipe de France…

« On s'en fout, les deux sont Français »