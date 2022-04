Foot - Real Madrid

Real Madrid : Courtois affiche une crainte avant son retour à Chelsea !

Publié le 5 avril 2022 à 23h40 par La rédaction

À l'occasion de la rencontre entre le Real Madrid et Chelsea à Stamford Bridge ce mercredi, Thibaut Courtois reviendra dans son ancien stade. Et le Belge redoute légèrement de retrouver ses anciens supporters.