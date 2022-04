Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez touche proche de boucler un renfort XXL ?

Publié le 25 avril 2022 à 0h00 par Pierrick Levallet

Cherchant à se renforcer en défense, le Real Madrid lorgnerait grandement sur Antonio Rüdiger. D'ailleurs, une arrivée de l'Allemand chez les Merengue serait très proche.

L’été dernier, le Real Madrid a enregistré l’arrivée de David Alaba pour pallier le départ de Sergio Ramos. Mais malgré la présence de l’Autrichien en plus d’Eder Militao et de Nacho Fernandez dans l’effectif de Carlo Ancelotti, le club madrilène souhaiterait recruter un autre défenseur de taille. Dans cette optique, Florentino Pérez serait revenu à la charge sur le dossier d’Antonio Rüdiger. En fin de contrat en juin prochain, l’international allemand va quitter Chelsea cet été comme Thomas Tuchel l’a confirmé. Et une arrivée du joueur de 29 ans dans la capitale espagnole serait très proche d'aboutir.

Ça chauffe pour l’arrivée d’Antonio Rüdiger

Selon les informations du journaliste Rudy Galetti, cette semaine pourrait être décisive concernant l’éventuelle arrivée d’Antonio Rüdiger au Real Madrid. En effet, il ne resterait plus que quelques détails contractuels à régler avant que le dossier ne soit totalement bouclé. De son côté, le défenseur central allemand serait prêt à devenir un nouveau joueur merengue. Florentino Pérez serait en train de toucher au but dans ce dossier brûlant.