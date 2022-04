Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour une piste de Leonardo !

Publié le 24 avril 2022 à 17h45 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 avril 2022 à 17h49

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger serait convoité par de nombreux clubs en Europe, dont le PSG. D'ailleurs, l'international allemand va bien quitter Chelsea cet été comme l'a confirmé Thomas Tuchel.

À l’instar de l’été dernier, le PSG serait attentif à la moindre bonne affaire sur le marché des transferts pour se renforcer lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Leonardo aurait placé quelques joueurs en fin de contrat sur sa liste, dont Antonio Rüdiger. Après quelques années chez les Blues , le joueur de 29 ans se rapprocherait de plus en plus d’un départ à cause des sanctions imposées contre Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea. D’ailleurs, Thomas Tuchel est venu confirmer le départ de son défenseur.

Tuchel confirme le départ de Rüdiger cet été