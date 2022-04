Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grosse surprise à prévoir dans ce dossier brûlant ?

Publié le 24 avril 2022 à 20h00 par Axel Cornic

Le Real Madrid pourrait bien voir Antonio Rüdiger lui passer sous le nez en cette fin de saison. Le défenseur va quitter Chelsea en fin de contrat et pourrait retrouver la Serie A...

Souvent lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Antonio Rüdiger se trouve à un tournant de sa carrière. A 29 ans, l’Allemand est en fin de contrat et Thomas Tuchel a confirmé son départ libre de Chelsea en fin de saison ce dimanche. Ainsi, l’intérêt du PSG a refait surface, mais de nombreux autres clubs auraient pris la main. Cela semble être le cas du Real Madrid, puisque la presse espagnole parle d’une avancée notable dans les discussions avec le clan Rüdiger. Un autre acteur de ce dossier pourrait toutefois rafler la mise...

A offres égales, Rüdiger choisira la Juventus