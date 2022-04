Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable d'Ancelotti proche de la sortie ?

Publié le 24 avril 2022 à 23h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Isco serait attendu au Bétis, avec qui les discussions auraient déjà débuté.

L’avenir d’Isco s’écrit loin du Real Madrid. En effet, l’Espagnol sera libre de tout contrat le 30 juin prochain, et ne renouvèlera pas son aventure avec la Casa Blanca . Alors que le temps de jeu du milieu offensif a chuté au fil des années, ce dernier n’a porté qu’à 15 reprises le maillot Merengue cette saison, pour seulement 3 titularisations. Alors qu’il quittera bien l'effectif de Carlo Ancelotti cet été, le joueur de 30 ans serait attendu par le Bétis, et les négociations seraient déjà en cours.

Le Bétis veut recruter Isco