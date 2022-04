Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 25 avril 2022 à 1h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ ces derniers jours, Sergio Ramos devrait finalement rester au PSG la saison prochaine.

« Combien de temps il me reste en tant que professionnel ? J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra. Mais tant que le physique tient. Je pense réussir à garder l’esprit bien concentré », confiait récemment Sergio Ramos au micro de Prime Video, affichant donc sa détermination de rester au PSG la saison prochaine alors que son contrat court jusqu’en juin 2023. Ces derniers jours, la tendance était pourtant à un départ pour Ramos qui n’entrait plus forcément dans les plans du Qatar, et pourtant…

Ramos parti pour rester ?