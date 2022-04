Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie prestigieuse se dessine pour Di Maria !

Publié le 24 avril 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria ne devrait pas être conservé par le PSG. D’ailleurs, Leonardo serait en train de pousser l’Argentin vers la sortie. Ll’ailier de 34 ans, lui, disposerait d’une porte de sortie prestigieuse en Serie A selon la presse italienne.

Cette saison pourrait bien être la dernière d’Angel Di Maria au PSG. En fin de contrat en juin prochain, l’international argentin ne devrait pas être prolongé par le club de la capitale, où il évolue depuis 2015. D’ailleurs, L’Equipe a assuré récemment que Leonardo aurait invité l’ailier de 34 ans, qui a souffert de l’arrivée de Lionel Messi dans l’effectif de Mauricio Pochettino, à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine, une tendance que Le Parisien est venu confirmer ce dimanche, le quotidien affirmant qu’Angel Di Maria serait poussé vers la sortie. De ce fait, l’Argentin se serait rapidement mis au travail puisqu’il aurait proposé ses services à la Juventus, tandis que le FC Barcelone, l’Atletico de Madrid et le Benfica Lisbonne ont également été liés à l’ailier. D’ailleurs, une potentielle arrivée en Serie A serait en train de se dessiner petit à petit.

La Juventus est bien intéressée par Di Maria

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la Juventus serait bien intéressée par Angel Di Maria. Toutefois, aucune négociation n’aurait vraiment été initiée pour le moment et aucune offre n’aurait été formulée. De son côté, la direction turinoise envisagerait un contrat de courte durée pour le joueur de 34 ans puisque la Vieille Dame penserait à lui offrir un engagement d’un an plus une saison supplémentaire en option. De son côté, Angel Di Maria chercherait un contrat de deux ans minimum. À voir donc si la Juventus se pliera aux exigences de l’international argentin.

Allegri apprécie le profil de Di Maria, mais le joueur est trop cher