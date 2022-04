Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut absolument boucler quatre départs !

Publié le 24 avril 2022 à 18h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le mercato estival s’annonce mouvement au PSG et notamment dans le sens des départs, quatre joueurs seraient déjà priés de prendre la porte en fin de saison.

Malgré le dixième titre de l’histoire du PSG assuré samedi soir après le match nul face au RC Lens (1-1), l’ambiance n’était pas vraiment au beau fixe au Parc des Princes entre les joueurs et les supporters, qui n’ont toujours pas digéré l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions. Certaines choses devraient donc bouger cet été au PSG pour disposer de l’effectif le plus compétitif possible, et cela passera notamment par un certain dégraissage…

Icardi, Di Maria, Draxer et Kurzawa out